Vers la révision des textes du PRD

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) tient le 19 décembre prochain, son 5ème congrès ordinaire. En prélude à cette importante rencontre des militantes et militants Tchoco-Tchoco, le président du comité d’organisation, Emmanuel Zossou, au cours d’une conférence de presse, a évoqué les objectifs et les résultats attendus au terme des assises.

Le PRD va procéder à la relecture de ses textes fondamentaux au cours du 5ème congrès ordinaire. Le président du comité d’organisation lors d’une rencontre avec les médias a évoqué entre autres, les statuts et règlement intérieur, et le projet de société du parti ; la restructuration et le renouvellement de ses instances ; et l’évaluation de la ligne politique du parti.

Ce 5ème congrès ordinaire selon le président du comité d’organisation, sera l’occasion de revisiter toutes les réalisations du parti et de tirer les leçons pour l’avenir. La rencontre selon Emmanuel Zossou sera organisée à travers les 13 sites réalisés sur le territoire national, et plusieurs autres sites à l’étranger pour les militants de la diaspora, et diffusée en direct sur les canaux digitaux du parti.

Le 5ème congrès ordinaire sera également l’occasion pour les Tchoco-Tchoco de réaffirmer le soutien du parti au profondes réalisations qu’opère le chef de l’Etat Patrice Talon et son gouvernement afin d’endiguer une fois pour toute, les nombreuses entraves structurelles qui plombent le développement de la nation.

Sont attendues à la fin des travaux, des résolutions et recommandations relatives à la restructuration subséquente des structures verticales et horizontales des partis, et à la ligne politique du parti pour les prochaines années.

F. A. A.

10 décembre 2021 par