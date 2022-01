Vers la réorganisation de l’exploitation du dragage de sable

Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres, mercredi 12 janvier 2022, la réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d’exploitation de dragage de sable dans les communes d’Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji.

Le cadre institutionnel, technique et financier relatifs à l’activité de dragage de sable est marqué par des dysfonctionnements et des atteintes graves à l’environnement malgré les mesures prises par le Gouvernement, selon une étude réalisée entre 2019 et 2020. « Une telle situation appelle à définir des modes de gestion plus durable de la ressource », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 12 janvier 2022. Le gouvernement a décidé alors de la réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d’exploitation de dragage de sable dans les communes d’Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji. « Un consortium de consultants a donc été identifié pour conduire les études prévues à cette fin. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable veillera à la bonne exécution de la mission », a précisé le Conseil des ministres.

