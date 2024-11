Vers la mise en œuvre du programme culturel Corridor

En Conseil des ministres, mercredi 13 novembre 2024, le gouvernement béninois a autorisé la signature de la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor.

« Ladite convention s’inscrit dans le cadre de la valorisation de sites patrimoniaux d’exception et de développement d’un projet intellectuel, artistique et culturel. Il est destiné à favoriser les échanges et rencontres autour de la jeune création à l’échelle nationale, régionale et internationale », informe le Conseil des ministres. Il s’agit d’un partenariat entre l’État béninois, l’Agence française de Développement, l’Association Centre culturel international de rencontres John Smith et la mairie de Ouidah.

« Erigé dans le domaine de l’ancien tribunal colonial, un site emblématique du patrimoine béninois, ce centre a pour vocation essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage avec le public, de mettre en œuvre un projet artistique tourné vers les jeunes talents et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts », indique la même source.

Le programme Corridor à implémenter sur ce site consistera à agrandir l’espace d’accueil de la bibliothèque du centre pour en faire une grande médiathèque, un espace de formation et de coworking. Il contribuera ainsi « à renforcer les dynamiques de développement de la ville en incitant la population, en particulier la jeunesse, à s’intéresser à la culture ». Le Conseil a marqué son accord pour la signature de la convention de partenariat tripartite y relative.

