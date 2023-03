Vers l’octroi du label startup aux micro, petites et moyennes entreprises

Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi 22 mars 2023 en Conseil des ministres, le décret portant modalités d’octroi du label startup aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs.

Un comité institué pour l’octroi du label « startup » aux micro, petites et moyennes entreprises. Il est chargé de recevoir et étudier les dossiers de candidatures ; publier périodiquement la liste des startups labellisées ; notifier les décisions issues de l’étude des dossiers aux entités lauréates de label et prononcer les décisions de révocation de label octroyé aux startups.

Selon le Conseil des ministres, « les startups évoluent généralement dans le secteur des nouvelles technologies, souvent sur internet ». Ces jeunes entreprises ont « un fort potentiel de développement et un modèle économique » qui intègre en grande partie des solutions numériques et/ou innovantes pour la résolution des problématiques dans la société.

En début d’activités, informe le Conseil, ces entreprises éprouvent des difficultés à convaincre les partenaires financiers et ont besoin d’être accompagnées sur ce plan, de même que sur des aspects techniques afin de faire face aux défis de l’innovation. Pour les aider à surmonter ces désagréments, le Conseil a donc adopté le décret portant modalités d’octroi du label startup aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs. Le décret permettra d’offrir un cadre règlementaire propice à l’identification et à la labellisation des startups.

