Ce vendredi 15 mai 2020, la communauté internationale va célébrer la 26ème édition de la Journée Internationale de la Famille (JIFa). Cette journée constitue l’occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus économiques et démographiques qui affectent les familles.

En prélude à la commémoration au Bénin de la 26ème édition de la Journée Internationale de la Famille, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, M. Véronique Tognifode Mewanou a délivré un message dans lequel elle invite au renforcement des compétences parentales et la promotion de l’éducation des enfants dans le cadre familial.

« La diversité familiale à l’école », c’est le thème choisi à l’international cette année pour la célébration de la JIFa. Selon la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, « ce thème situe la place de l’école dans l’intégration sociale des enfants issus de différents milieux culturels ».

« L’école est de ce fait, un haut lieu d’apprentissage du vivre ensemble, des valeurs de tolérance, d’humilité, et de partage. C’est le lieu de rencontre des cultures, de découverte des modes de vie et des pratiques autres que celles du milieu d’origine de chaque enfant », a-t-elle expliqué.

« La communauté internationale, à l’occasion de la présente édition de la Journée Internationale de la Famille, attire l’attention de tout un chacun sur les mutations de la famille qui a beaucoup évolué prenant diverses formes et n’assurant plus à elle seule, la production, l’éducation et la distribution de richesse », souligné la ministre.

Aujourd’hui, relève-t-elle, « les membres d’une même famille passent plus de temps au travail, à l’école, qu’à la maison. Ce mode de vie impacte la société toute entière et il importe d’y réfléchir ».

Dans son message, Véronique T. Mewanou a également fait part des actions menées par son ministère pour accompagner les parents dans le suivi des enfants. Le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinancea a élaboré un Guide de dialogue parents-enfants qui permet d’établir une complicité au sein des familles et de les consolider. Aussi, le ministère a-t-il sorti de la précarité un millier d’enfants béninois en situation difficile dont la plupart ont été insérés dans des familles hôtes.

Véronique T. Mewanou a également cité en exemple la campagne de sensibilisation initiée « sur la prévention des grossesses et MST en milieu scolaire, sur la prévention des comportements addictifs (comportement drogue, alcool), ainsi que sur la protection de leur identité numérique ».

« Toutes ces actions viennent s’ajouter au rôle d’appui-conseil, d’écoute et d’intermédiation que jouent les Centres de Promotion Sociale dans l’ensemble des communes du pays », a souligné Véronique T. Mewanou.

Elle rassure la population béninoise de l’intérêt particulier que le Président Patrice Talon témoigne au bien-être de la famille et, particulièrement à la promotion de l’éducation des enfants dans le cadre familial.

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance n’a pas manqué de remercier tous les Partenaires Techniques et Financiers et les Organisations Non Gouvernementales pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer afin d’accompagner le progrès du Bénin. « Je profite de l’occasion pour susciter leur engagement aux côtés du Gouvernement béninois et de la Société Civile afin que soit élaborée, d’ici la fin de l’année 2021, une Politique Nationale de Promotion de la Famille », a souhaité Véronique T. Mewanou.

Elle invite « tous les acteurs concernés, à travailler chacun en fonction de son niveau d’intervention afin que les compétences parentales soient renforcées et que l’éducation des enfants soit convenablement assurée par la famille ».

« Je suis confiante qu’ainsi, notre pays réduira significativement les phénomènes sociaux auxquels les familles sont confrontées et garantira une relève de qualité », a-t-elle conclu.

La Journée Internationale de la Famille de 2020 étant dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19, la ministre a invité toutes les familles béninoises à une observance stricte des mesures prescrites par le Gouvernement afin de surmonter cette crise.

A.A.A

14 mai 2020 par