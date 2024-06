Le Centre d’employabilité francophone de Cotonou a accueilli, jeudi 27 juin 2024, la finale nationale de la 8e édition du concours « Ma Thèse en 180 Secondes » (MT180), une compétition phare de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Le premier prix a été décerné à Venance Ahouansou, jeune docteur en médecine générale.

Rendre la science accessible à tous, stimuler l’intérêt du grand public pour les travaux de recherche et encourager les jeunes chercheurs à développer leurs compétences en communication. C’est l’objectif du concours de vulgarisation scientifique « Ma Thèse en 180 Secondes » (MT180) organisé par le bureau national de l’Agence universitaire de la francophonie. Il est destiné aux doctorants et jeunes docteurs francophones. Selon Fawaz Taïrou, directeur de l’AUF au Bénin, « cet événement est une occasion unique de célébrer l’excellence scientifique et la capacité des jeunes chercheurs à partager leurs travaux de manière accessible et captivante ». Les 10 finalistes, souligne-t-il, ont été sélectionnés pour la qualité de leur recherche, l’originalité et la capacité à transmettre leur savoir.

La finale nationale a couronné Venance Ahouansou, jeune docteur en médecine générale, lauréat de cette prestigieuse compétition. Il a réussi à convaincre le jury avec sa présentation percutante sur les violences obstétricales. En seulement trois minutes, il a exposé les différentes formes de violences subies par les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum. « Il peut s’agir des insultes, des coups de fessée, de l’épisiotomie à chaud, des soins sans consentement ou bien même de la détention dans les maternités pour non-paiement de frais et d’hospitalisation », a confié Venance Ahouansou.

Sa thèse révèle que toutes les 400 femmes enquêtées ont rapporté avoir subi ce type de traitement, soulignant ainsi l’urgence d’agir.

Le lauréat du 1er prix du public a exprimé sa gratitude envers l’AUF pour l’accompagnement durant la phase de préparation au concours. « Je suis très heureux d’y avoir participé et d’avoir gagné le premier prix. Je compte bien le défendre à la finale internationale et si possible remporter le prix international pour le Bénin », a indiqué Venance Ahouansou. La finale internationale se tiendra le 21 novembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il va affronter 13 autres lauréats issus des pays bénéficiant d’une présence de l’Agence universitaire de la francophonie.

Le jury de l’édition 2024 composé de Ferdinand Kpohoue, directeur de l’École nationale des sciences et techniques de l’Information et de la Communication et de Mahuton Gréoffroy Djessou, lauréat de MT180 Bénin en 2023 a été présidé par Judith Ahounou, directrice de la Coopération Universitaire et Scientifique. Ils ont félicité le lauréat mais aussi les autres finalistes pour la clarté de leur présentation et la pertinence de leur sujet de recherche. Les 10 finalistes ont tous reçu des attestations de participation au concours

Akpédjé Ayosso

Voici le palmarès de la Finale Nationale de MT180 au Bénin

Premier prix

Venance A. K. Ahouansou - Cette faucheuse bonheur (Trophée+250.000 Fcfa)

Deuxième prix

Igor B. Akodedjrohoun- Du Marbre à l’Os (Trophée+ 150.000 Fcfa)

Troisième prix

Kafayath A. Fabiyi - Combattre l’invisible par l’invisible : Utilisation des virus mangeurs de bactéries résistantes aux traitements usuels (Trophée +100.000 Fcfa)

Prix du public

Elodie O.C Gbotche avec 232 voix - Libérer l’eau des ennemis qui nous rendent malade : la solution magique (Trophée +50.000 Fcfa)

