Valmont, le tout nouveau produit de la SOBEBRA disponible partout au Bénin

La Société Béninoise de Boissons Rafraîchissantes (SOBEBRA) a lancé son tout dernier produit, Valmont. Cette boisson innovante, issue d’un savoir-faire espagnol, est désormais embouteillée au Bénin.

Valmont se distingue par son format pratique et décapsulable, disponible en bouteille de 50cl. Elle est accessible dans plus de 400 points de vente à travers le pays, au prix conseillé de 1.000 FCFA. Sa dégustation idéale se situe entre 16 et 18°C, mettant en valeur ses tanins forts.

Lors d’une conférence de presse tenue le 13 février 2025, M. Alain HERAIBI, Directeur Général de la SOBEBRA, accompagné de M. Landry DIAMBRA, Directeur commercial et Marketing, et M. Rodolphe ADANZOUNON, Directeur des Relations Extérieures, a présenté cette nouvelle boisson au public.

Avec Valmont, la SOBEBRA confirme son engagement à offrir des produits de qualité et à rendre cette nouvelle boisson accessible partout au Bénin.

14 février 2025 par