Valentin Houdé chez Boni Yayi

Le président du parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) Valentin Aditi Houdé a rendu une visite amicale à l’ancien chef de l’Etat Boni Yayi ce mardi 28 janvier 2020. Accompagné de Professeur Léon Biou Bigou, l’un des responsable du parti,

Valentin A. Houdé a présenté ses voeux du nouvel an au président d’honneur des Forces Cauris pour un Bénin Emergent ( FCBE).

Cette visite a été aussi sûrement une occasion pour les deux opposants d’échanger sur des aspects stratégiques relatifs aux élections communales et municipales fixées au 17 mai 2020.

Akpédjé AYOSSO

28 janvier 2020 par