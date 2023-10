VOUS ETES TOUTES BÊÊË ….

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que ma Nièce Christine OUINSAVI, a officiellement démenti sur une chaine de la place mardi, qu’elle n’est pas une Démocrate pour un sou, alors que les gens du parti de YAYI lui ont bouché un trou depuis dimanche matin, ou plus précisément se sont servis d’elle comme bouche-trou dans la liste de leur bureau politique national, où malgré les "Vous êtes belles, vous êtes toutes belles ", aucune femme ne figure parmi les treize Vices du tout nouveau Président YAYI …

Femme sois belle et tais-toi. Aucune des sept femmes élues députées sur la liste Les Démocrates en janvier dernier, n’a assez de…couilles pour mériter être une des 13 vice-présidents

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que la vérité c’est que mon cousin YABO n’a pas une confiance débordante en politique aux femmes, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

19 octobre 2023 par