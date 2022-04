VLAVONOU ET LES DEPUTES, IL FAUT SCIENCER !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des honorables aussi pagailleurs ! Tenez, au moment où une grande partie de mes Neveux et Nièces Béninois, à l’instar d’une majorité de Terriens , soupèsent d’un regard suspicieux le poids de la baguette de pain les matins, et que certains pratiquent malgré eux les vertus diététiques d’une alimentation sans huiles et sans sucre ; et que la Communication Gouvernementale est en train de réussir enfin à les convaincre que ce n’est pas la dissolution de l’ONASA, ni l’asphaltage des improbables rues marécageuses d’ AGLA qui a décidé POUTINE à envahir l’UKRAINE, l’une des urgences législative qu’ont trouvé mon Neveu VLAVONOU et ses camarades du Palais des Gouverneurs à HOGBONOU, est de sortir des naphtalines avec ,castagnettes, les vielles écharpes et chercher à récurer les vieux macarons de mes cousins et cousines députés retraités et anciens Présidents d’Institutions , à travers des pensions politiques…

Heureusement que AGUIDI mort, depuis quelques années au pays, n’est pas ressuscité à Pâques avec le Christ Notre Seigneur, et que mes Neveux et Nièces fonctionnaires se grattent avec espoir la paume des mains en attendant (im)patiemment la rencontre avec Patou le 26 prochain sinon, les oreilles honorables allaient siffler et leurs bouches parlementaires se défendre que le texte, est un projet de loi et non une proposition de loi … Même ma dame-jeanne de SODABI connait la différence…

Et vous tous, mes Neveux et Nièces, qui imaginez perfidement que cette loi aura forcément un ultra fort de taux d’approbation au sein de l’Hémicycle, parce qu’on y compte énormément de futurs anciens députés, êtes de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA.

19 avril 2022 par