VERT-JAUNE-ROUGE …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’une délégation du Parti Communiste Chinois est en visite de travail et d’amitié auprès des deux partis frères Pogba de la Mouvance, l’UP-R et le BR.

Il est vrai que personne ne savait que sous le jaune Baobab se pratiquait du communisme et que le cheval blanc était cabré de bolchevisme. Mais mon petit Neveu Joseph Djogbenou n’a jamais laissé trahir le moindre marxisme- Léninisme et mon cousin ABT n’a de Mao que le col une fois en passant. Cela n’empêche en rien des relations profondes avec le PCC qui soit dit en passant, est le parti qui compte certainement le plus de milliardaires au monde !

Mais vous mes Neveux et Nièces qui me demandez hilares si la délégation chinoise a rendu visite à mon Cousin Noudjenoume et ses camarades du PCB, -vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

26 octobre 2023 par