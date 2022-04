Urbain Kanlinsou condamné à 5 ans fermes et 100 millions FCFA

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, jeudi 07 avril 2022, Urbain Kanlinsou, président de la Mutuelle des travailleurs du Port et ex Secrétaire Général du SYNTRA-PAC (Syndicat des Travailleurs du Port Autonome de Cotonou) à 7 ans de prison dont 5 fermes et 100 millions FCFA d’amende dans le dossier de prêts fantaisistes d’environ 140 millions de FCFA.

Poursuivi pour « abus de fonction » et déposé en prison en octobre 2021, Urbain Kanlinsou, président de la mutuelle des travailleurs du Port et ex Secrétaire Général du SYNTRA-PAC (Syndicat des Travailleurs du Port Auonome de Cotonou) a été condamné, jeudi 07 avril 2022, à 7 ans de prison dont 5 fermes et 100 millions FCFA d’amende par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans le dossier de prêts introduits au nom des agents du Port Autonome de Cotonou pour un montant cumulé de 140 millions de FCFA.

Lors de l’éclatement du scandale financier, le mis en cause s’est engagé par acte notarié à rembourser 35 millions FCFA.

La Mutuelle de santé collecte les cotisations des agents du Port Autonome de Cotonou selon leur grade et ancienneté. Des prêts sont accordés en retour aux agents qui en font la demande après 3 années de cotisations minimum.

