Une veuve jugée pour vente de parcelles de son mari

Une femme du troisième âge est poursuivie en justice par le fils de son défunt mari.

Une veuve a comparu, mardi 14 novembre 2023 au Tribunal de première instance de Cotonou. Le fils de son mari défunt l’accuse d’avoir vendu des parcelles de la succession de son feu père sises à Abomey-Calavi et à Porto-Novo sans avoir informé au préalable les autres héritiers.

Selon le notaire de la famille, certains des biens indivis de la succession ont été vendus.

La veuve poursuivie sans mandat de dépôt indique qu’elle et son mari ont acquis ensemble un domaine dont ils se sont répartis les parcelles. Ce sont les parcelles qui lui reviennent dans le lot qui ont été vendues, selon les déclarations de la veuve.

Le dossier pendant devant le Tribunal depuis l’année 2021 a été renvoyé au 05 décembre 2023.

Le président du Tribunal a renvoyé le dossier pour permettre au Ministère Public de faire ses réquisitions en ce qui concerne la compétence du Tribunal et pour les plaidoiries de l’avocat de la prévenue, absent au procès.

