Une veuve écope de 02 ans de prison et 02 millions d’amende

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné jeudi 21 mars 2024, une veuve à une peine de 24 mois de prison ferme. Elle devra payer selon le verdict du juge, une amende de 02 millions de francs CFA.

Prison ferme pour une veuve reconnue coupable « détention et cession de chanvre indien ». La prévenue qui s’adonnait à l’activité de vente de chanvre indien dans la commune de Ouèssè, est une récidiviste autrefois condamnée par le tribunal d’Abomey. A l’audience du 05 février, elle a déclaré que l’activité lui permettait de joindre les deux bouts depuis le décès de son époux.

Le ministère public avait requis contre l’accusée une peine de 24 mois de prison dont 06 fermes. La Cour dans son verdict n’a pas suivi les réquisitions du ministère public. Elle a condamné la veuve à 24 mois de prison ferme et 02 millions de francs CFA comme amende.

Le conducteur de taxi-moto qui la transportait au moment de son interpellation est également poursuivi. A son encontre, le juge a suivi la réquisition du ministère public et prononcé sa relaxe au bénéfice de doute.

F. A. A.

23 mars 2024 par ,