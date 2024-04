Le Bénin inaugure son pavillon à la Biennale de Venise

Le Bénin est bel et bien présent à la 60e exposition internationale d’art contemporain de la Biennale de Venise. L’inauguration officielle du pavillon béninois a eu lieu ce jeudi 18 avril 2024, à l’Arsenale de Venise, en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, du président de la Biennale Pietrangelo Buttafuoco, des professionnels d’art, des collectionneurs, du public et autres invités.

Sur une superficie de 320 m² à l’Artiglierie dans l’Arsenale, le Bénin installe son pavillon et marque sa première participation à l’exposition internationale de la Biennale de Venise en Italie. Il s’agit d’une belle avancée dans la promotion et la valorisation de l’art contemporain béninois.

L’exposition du Bénin est intitulée ‘’Everything precious is fragile’’ (Tout ce qui est précieux est fragile). Selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts « le slogan dédié à ce pavillon, "Everything Precious is fragile", résonne comme un appel à la vigilance et à la reconnaissance de la richesse de notre initiative, porteuse de promesses et d’avenir ».

A travers les thématiques de la spiritualité, du Vodun, de l’Amazone et de la traite négrière, les artistes Ishola Akpo, Moufouli Bello, Romuald Hazoumè et Chloé Quenum présentent le féminisme africain et singulièrement béninois.

Selon Jean-Michel Abimbola, la participation du Bénin à la Biennale de Venise, « marque non seulement une nouvelle ère pour les artistes béninois, mais annonce également le début d’une collaboration fructueuse entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé, afin de promouvoir notre patrimoine culturel et stimuler, à partir du Bénin, l’économie créative en Afrique et dans le monde ». « Je voudrais vous inviter à maintenir avec nous cette flamme autour de notre Pavillon à la Biennale de Venise », a-t-il exhorté.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le président de la Biennale de Venise Pietrangelo Buttafuoco ont procédé à la coupure du ruban en présence du Délégué général du pavillon José Pliya et du curateur Azu Nwagbogu.

La 60e Biennale internationale d’art de Venise en Italie se déroule du 20 avril au 24 novembre 2024. Le pavillon béninois est ouvert du mardi au dimanche de 10h 00 à 18h 00.

La participation du Bénin à la Biennale de Venise est motivée par la politique culturelle mise en place par le gouvernement depuis 2016 qui vise à faire de la culture le deuxième pilier de développement du pays, après l’agriculture. Elle intervient après les évènements majeurs tels que la restitution des vingt-six (26) trésors royaux du Bénin par la France en 2021 et l’organisation de l’exposition publique diptyque art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation" dont le volet contemporain poursuit son itinérance dans plusieurs pays du monde depuis janvier 2023 (Rabat, Martinique et bientôt Paris).

Dès octobre 2024, la Conciergerie de Paris (France) va aussi accueillir l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin ».

Akpédjé Ayosso

19 avril 2024 par