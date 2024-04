Le groupe Fra Fra Sound en concert ce samedi à Cotonou

Le groupe néerlando-surinamaise-antillaise Fra Fra Sound sera en concert au Palais des Congrès de Cotonou, ce samedi 27 avril 2024, jour marquant l’anniversaire du roi des Pays-Bas. L’événement est organisé par l’Ambassade des Pays-Bas en partenariat avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Un concert gratuit à Cotonou pour célébrer l’anniversaire du roi Willem-Alexander des Pays-Bas. Ce sera ce samedi 27 avril, dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou avec le groupe néerlando-surinamaise-antillaise Fra Fra Sound. « Le 27 avril est pour nous une date spéciale pour organiser un événement culturel », a confié, l’Ambassadeur des Pays-Bas au Bénin. Selon Joris Jurriëns, le Bénin et les Pays-Bas ont élargi depuis 2023, leur partenariat au secteur de la culture en raison des histoires qui lient les deux pays notamment celle de l’esclavage.

Outre le concert, le groupe Fra Fra Sound est appelé à animer des master class. C’est aussi l’occasion pour les membres, d’échanger avec les musiciens béninois, de découvrir les rythmes béninois et le lien avec le Suriname et les Caraïbes. En première partie du concert, la restitution de deux jours de master class organisés au Centre Eya en collaboration avec Walonie Bruxelles avec des étudiants des écoles de musique de SOS village et du Maestro Meschac. « Ce sera un concert inoubliable qui montre les liens entre nos deux pays », a déclaré l’Ambassadeur des Pays-Bas au Bénin.

Le Conseiller Technique au MTCA, Florent Couao-Zotti a aussi souligné la transversalité des cultures entre le Bénin, le Suriname et les Pays-Bas. « Ce groupe est venu pour nous présenter ce qu’il y a de fort, d’identifiable en eux, c’est-à-dire la culture », a-t-il indiqué. « Nous sommes heureux au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, d’accompagner cet événement. Nous nous sommes rendus vraiment disponibles pour faire en sorte que ce face à face avec le public béninois et le groupe Fra Fra Sound puisse se faire dans la convivialité, le partage et l’apothéose », a affirmé le Conseiller Technique au MTCA. Ce que nous mettons en avant au Bénin actuellement, informe-t-il, c’est notre culture, notre capacité à émouvoir le monde à partir de notre identité culturelle. « Ça été bien compris par la partie hollandaise et c’est ce qui motive notre soutien », a ajouté Florent Couao-Zotti.

De réputation internationale, le groupe musical fusionne le jazz, les rythmes africains, la musique de danse des Caraïbes et le kaseko du Suriname avec un large éventail de mélodies. Avec plus de 40 d’existence, le groupe s’est produit avec succès sur plusieurs scènes et festivals en Europe, dans divers pays d’Afrique, dans l’océan Indien, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Les tournées à travers le monde ont permis au groupe d’en apprendre davantage sur les origines musicales ; d’où le mélange des styles musicaux issus de diverses traditions. A en croire le Chef d’orchestre Vincent Henar, les musiciens sont contents de visiter le Bénin au regard de l’histoire qui est reliée au Suriname. Les membres du groupe ont hâte de se connecter avec les jeunes musiciens pendant les masterclass ; de rencontrer des professionnels de la musique béninoise et d’offrir un beau spectacle au public béninois.

Akpédjé Ayosso

