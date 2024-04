Terre-pleins centraux transformés en toilettes publiques à Cotonou

Les terre-pleins centraux des grandes artères de Cotonou, la capitale économique du Bénin, sont transformés en lieu de toilettes publiques pour certains usagers, qui n’hésitent pas à y faire leurs besoins même en pleine journée.

Une pratique salit l’environnement et ternit l’image de Cotonou, la ville vitrine et la capitale économique du Bénin. Longez l’avenue Steinmetz en quittant les feux tricolores St Michel pour l’échangeur, vous aurez l’impression de rouler près des toilettes publiques. Des odeurs d’urine remontent aux narines même en pleine journée. Vous êtes pourtant en plein centre-ville ! La zone abrite des locaux d’institutions bancaires, de compagnies d’assurance, de réseaux de communication mobile, et autres. Deux importants marchés, Dantokpa et Missèbo, sont à quelques encablures de cette avenue. Le riverains semblent pourtant l’ignorer. Ceux-ci urinent sur le terre-plein central.

Le spectacle est le même lorsqu’on observe de près les principales artères de la ville de Cotonou.

Qu’est-ce qui peut justifier un tel incivisme des citoyens ?

Une ville sans toilettes publiques, la Mairie mis au défi

« Je ne sais où me soulager quand j’ai un besoin pressant », balbutie un usager surpris dans sa sale besogne.

L’acte, est en effet puni par la loi n°2020-04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique qui dispose en son article 9 : « Il est interdit d’uriner ou de déféquer aux abords des voies et sur les places publiques ».

Les rares toilettes publiques de la ville sont celles mises en place par les confessions religieuses à côté des églises ou des mosquées. Mais ces quelques toilettes publiques érigées dans le domaine des lieux de culte sont loin de couvrir les besoins. On en trouve certaines au niveau des grands marchés.

L’absence de toilettes publiques contraint certaines personnes à faire leurs besoins en plein air, de surcroît sur les terre-pleins centraux.

La mairie de Cotonou peine à développer une politique d’aménagement de toilettes publiques dans la ville. Ne serait-ce que quelques toilettes mobiles disposées à quelques endroits stratégiques de la ville, cela aiderait à endiguer le phénomène de pipi sauvage et de défécation à l’air libre. Il y va de l’image de Cotonou, la vitrine du Bénin.

M. M.

23 avril 2024 par ,