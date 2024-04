Une campagne de consultation au profit des détenus

L’Agence pénitentiaire du Bénin (APB) a organisé du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024, une campagne de consultations au profit des détenus dans les prisons du Bénin. Chaque détenu a bénéficié au cours de cette campagne, de soins de santé spécifiques en fonction de ses besoins de santé.

Administrer les soins de santé spécifiques en fonction des besoins de santé exprimés par chaque détenu, et faciliter l’accès aux soins de santé des détenus, c’est l’objectif d’une campagne de consultation organisée par l’Agence pénitentiaire du Bénin.

Pour réaliser cette noble ambition, l’ABP a dépêché dans les 11 prisons et maisons d’arrêt, des équipes composées d’infirmiers et de médecins spécialisés en pathologie, dermatologie, stomatologie, ophtalmologie, cardiologie, neurologie, urologie, chirurgie viscérale, ORL, psychologie, gynécologie, rhumatologie et gastrologie. Ces derniers ont été assistés en fonction de leur nombre, par des aides-soignants et des agents d’hygiène pour examiner les patients.

Au total, 1857 détenus ont bénéficié de la campagne pour laquelle le nombre de spécialistes varient entre 200 et 388.

Cette campagne de consultation fait suite à plusieurs autres actions sanitaires en faveur des détenus, notamment une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus au profit des femmes en détention, organisée à l’occasion de la journée de la femme.

F. A. A.

21 avril 2024 par ,