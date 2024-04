Un atelier à Cotonou pour renforcer les capacités des acteurs de la musique

Le directeur de Cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Eric Folly Totah a procédé, mardi 23 avril 2024, à l’hôtel Azalai de Cotonou, à l’ouverture officielle du deuxième atelier de formation technique sur le développement de la filière musicale et des nouveaux modèles économiques de la musique en ligne dans les pays de l’UEMOA.

Des acteurs de l’industrie musicale du Bénin, organismes de Gestion Collective (OGC) des pays de l’UEMOA et représentants de l’OMPI et du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts prennent part du 23 au 25 avril 2024 au deuxième atelier de formation technique sur le développement de la filière musicale et des nouveaux modèles économiques de la musique en ligne. Il est organisé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en partenariat avec l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et le Bureau Béninois du Droit d’Auteur et des Droits Voisins (BUBEDRA). Mis en œuvre en faveur des acteurs et professionnels de la musique des Etats membres de l’UEMOA, le projet a démarré en 2022 avec des formations en visioconférence. Un premier atelier national a eu lieu en 2023 à Abidjan. Selon Sherine Greiss, Chef de Projet, Administratrice principale chargée de la gestion de programmes OMPI, le second atelier qui se tient à Cotonou, va permettre aux participants « d’appréhender l’ensemble des grands principes juridiques propres à l’industrie musicale et d’acquérir ainsi une vision précise et claire du fonctionnement de l’industrie musicale à l’ère du numérique et des enjeux relatifs à cet environnement juridique et contractuel complexe ».

A l’en croire, le projet sur le développement de la filière musicale repose sur un partenariat efficace avec les pays bénéficiaires. « C’est pour faire face aux défis de l’industrie de la musique, que les pays de l’UEMOA ont demandé le support de l’OMPI pour développer et implémenter ce projet (…). Le but est vraiment d’aboutir à une stratégie régionale au niveau de l’UEMOA dont les principaux domaines sont les suivants : les normes, la formation professionnelle, la lutte contre les atteintes, le développement des OGC et des organisations professionnelles, la gestion des données numériques et la régulation des opérateurs de la chaine d’exploitation de la musique », a ajouté l’administratrice principale chargée de la gestion de programmes OMPI.

Pour Ibrahim Karambé, Conseiller à la représentation de l’UEMOA à Cotonou, le projet contribuera à n’en point douter à renforcer l’écosystème musical ainsi qu’à améliorer les conditions de vie et de travail de nos créateurs. « La Commission se réjouit d’avoir été associée à ce projet d’intérêt communautaire qui cadre bien avec la politique de développement culturel de l’Union et son programme de mise en œuvre (Programme de Développement Culturel (PDC-UEMOA, axe 1) », a déclaré Ibrahim Karambé.

Procédant à l’ouverture officielle de l’atelier, Eric Folly Totah, directeur de Cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a souligné que la « musique est un vecteur majeur de promotion de notre identité culturelle, un catalyseur de créativité et d’expression ». L’atelier national constitue une opportunité pour « renforcer nos compétences techniques, de partager nos connaissances et de nouer des partenariats solides pour dynamiser et pérenniser notre secteur musical ». La deuxième réunion de coordination annuelle des points focaux, programmée pour le 26 avril, poursuit-il, offrira « un espace privilégié pour évaluer les progrès accomplis, discuter des défis rencontrés et définir des orientations stratégiques pour l’avenir, en accord avec le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026, axé sur le renforcement organisationnel, financier et technique des acteurs culturels ». Eric Folly Totah a rappelé l’ambition du Chef d l’Etat et de son gouvernement ; « celle de positionner le secteur du tourisme avec, en attelage, la culture et les arts, au titre des priorités de l’action gouvernemental afin d’en faire une filière de développement économique, créatrice de richesses et d’emplois ainsi qu’un outil du rayonnement du Bénin à l’international ».

Pendant ces trois jours, informe le directeur général du Bureau Béninois du Droit d’Auteur et des Droits Voisins (BUBEDRA), il sera question d’aborder avec les experts, les éléments de base du droit d’auteur et des droits voisins dans la filière musicale ; l’écosystème de la filière musicale en ligne ainsi que les contrats et licences dans l’industrie de la musique. « Je souhaite qu’à la fin des trois jours, que chacun ressorte d’ici avec le sentiment d’avoir pu s’enrichir d’expériences et de connaissances pour mieux structurer la vie professionnelle et artistique », a conclu Eugène Aballo.

Akpédjé Ayosso

24 avril 2024 par ,