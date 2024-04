La troupe Corélias Production a présenté, mardi 9 avril 2024, au Temple de Sion, à Cotonou, une représentation théâtrale intitulée ‘’La Sentence du Trône’’. Le spectacle s’est déroulée en présence des amoureux des arts de la scène et d’autres invités.

‘’La Sentence du Trône’’, c’est l’histoire d’un roi sanguinaire qui régnait sur un territoire qu’il voulait de jour en jour agrandir pour faire régner sa toute-puissance. Traitant ses serviteurs comme des esclaves, il n’avait peur de rien. Un jour, un malheur s’abat sur royaume et s’empare de sa reine.

La pièce a été présentée par la troupe Corélias Production. Marie Bonnemaison, docteur es lettres, expatriée à Cotonou depuis 2020 a apprécié le jeu des acteurs de la troupe. « Ils connaissent parfaitement leur jeu. Leurs déplacements se déroulent comme une chorégraphie bien huilée dont ils connaissent tous les mécanismes pour les avoir déjà maintes fois expérimentés », a indiqué Marie Bonnemaison dans sa critique. Elle apprécie aussi le rôle du roi qui veut affirmer sa volonté de puissance. « Ses discours sont clairs, ses propos indiscutables. (…) malgré sa volonté farouche d’étendre son royaume au-delà de ses frontières, il ne reste pas sourd aux conseils de sa Reine », souligne Marie Bonnemaison.

Elle salue aussi la maîtrise du jeu d’acteur du féticheur qui tente vainement de sauver la Reine, les 3 conseillers qui voulaient assassiner le Roi pour s’installer sur son trône irrésistible et également les récitants.

Ok La docteur es lettres a relevé le cadre spatio-temporel de la représentation théâtrale. L’histoire, note-t-elle, se déroule dans un ailleurs que l’on ne peut identifier, dans une époque qui n’est pas datée. A l’en croire, ce sont « ces deux absences de repères qui lui confèrent une dimension universelle ».

Pour elle, Corélias Production a su transporter les spectateurs « le temps d’un spectacle dans un autre univers coloré de poésie, de rêve et d’humour, ce qui nous manque bien souvent aujourd’hui ».

A.A.A

20 avril 2024 par ,