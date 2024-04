Le FInAB ouvre ses portes à Cotonou

La 2e édition du Festival International des Arts du Bénin (FInAB) a été officiellement lancée, mardi 23 avril 2024, à la place de l’Amazone de Cotonou à l’occasion d’une conférence de presse. C’est en présence du promoteur du FInAB Ulrich Adjovi, du Directeur des Arts et du Livre, Blaise Yaiwa Tchétchao et des acteurs culturels.

Six jours de festivités à travers la danse, la littérature, le cinéma, les arts plastiques, le théâtre, la musique, la gastronomie et pleines d’innovations. C’est un programme riche et alléchant que les organisateurs ont établi pour marquer cette deuxième édition du Festival International des Arts du Bénin. L’ambition du promoteur Ulrich Adjovi est de faire de ce festival, une référence au Bénin et dans la sous-région. Cette année informe-t-il, en dehors des sept (7) arts reconnus, le comité d’organisation a ajouté la gastronomie qui fait partie intégrante de la culture africaine, l’influence art (un domaine émergent) et le FInAB révélation. « On a beaucoup d’artistes jeunes béninois qui ont du talent, mais qui n’arrivent pas à se vendre à l’international parce qu’ils n’ont pas les canaux. Le FInAB leur donne un portail d’information et de communication afin qu’ils puissent vendre leurs œuvres à l’international. On a ramené suffisamment de médias internationaux afin de pouvoir donner la lumière sur cette génération qui a de la créativité », a affirmé le jeune entrepreneur à la tête du groupe Empire. A l’en croire, dans le cadre de la 2e édition du FInAB, il a été organisé en mars 2024, un master class cinéma animé par les cinéastes Samson Adjaho, Claude Balogou et la comédienne Carole Lokossou. « Chacun dans son domaine a transmis une passion aux jeunes cinéastes qui en sont très heureux », a-t-il relevé.

Pour cette édition, le Bénin accueille des éminents promoteurs de festivals. « Une dizaine de promoteurs des plus grands festivals en Afrique vont venir au Bénin pour des échanges », a annoncé Ulrich Adjovi. Il cite entre autres le marocain Brahim El Mazned, promoteur de Visa for Music, le Burkinabè Alif Naaba promoteur des REMA (Rencontres Musicales Africaines), Didier Awadi musicien et producteur du Sénégal etc. Il est également prévu des rencontres intellectuelles, des conférences, des talk-show, des masters class, des panels etc. Le promoteur du FInAB annonce aussi des concerts "découvertes", la gastronomie, un défilé de mode avec Oyemi Fashion et des espaces ‘’chill’’.

La chanteuse et musicienne Assi Kiwa, membre du Comité d’organisation a invité les acteurs du secteur à prendre part activement aux activités du FInAB, « Nous avons besoin d’apprendre et de nous former. (…). Je voudrais dire à mes frères et sœurs artistes, acteurs du secteur, que c’est une opportunité pour nous de nous mettre dans le réseau. Il faut des clés pour ouvrir certaines portes et c’est à travers les différentes conférences, les débats, les formations et master class », a-t-elle exhorté.

Dans son intervention, l’acteur culturel Aristide Agondanou a souligné que le FInAB est un grand événement pour le Bénin et l’Afrique. « Pour révéler le Bénin, il faut qu’on invite des acteurs culturels pour qu’ils sachent tout ce que nous avons comme richesse. C’est la deuxième année et je pense qu’on fera au moins 100 ans avec la grâce de Dieu », a-t-il confié.

Le FInAB est soutenu par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts depuis la première édition. Selon Blaise Yaiwa Tchétchao, Directeur des Arts et du Livre, le FInAB est un rendez-vous international qui valorise les industries culturelles et créatives. Il a félicité le groupe Empire pour avoir tenu le pari d’organiser la seconde édition du festival. Blaise Tchetchao a exhorté le public notamment les passionnés d’art et de la culture à se déplacer pour savourer les prestations artistiques. Les manifestations se déroulent à la place de l’Amazone et au Palais des Congrès de Cotonou jusqu’au 28 avril 2024 sous le thème : « Identité et multiculturalisme : Impacts sur les industries culturelles créatives en Afrique ».

Akpédjé Ayosso

