Une plateforme numérique pour les résultats des examens nationaux

Les examens nationaux 2020 se déroulent dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Pour limiter la propagation du virus, le ministre des Enseignements secondaire, Technique et de la Formation professionnelle, Mahougnon Kakpo a annoncé ce samedi 11 juillet, la création d’une plateforme numérique de gestion et de consultation des résultats de tous les examens nationaux.

Après la prise des dispositions sanitaires pour le bon déroulement des examens, le gouvernement béninois prévoit une plateforme numérique de gestion et de consultation des résultats des examens nationaux.

Selon le ministre Mahougnon Kakpo, il s’agit « d’un outil efficace pour lutter contre la pandémie du Covid-19 étant donné qu’il permet de consulter ses résultats depuis chez soi afin d’éviter les bousculades et agglutinations souvent observées lors des délibérations et proclamations des résultats des examens ».

Les candidats à l’examen national du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de juillet 2020 composent ce lundi 13 juillet sur toute l’étendue du territoire national.

Le ministre a rassuré que les dispositions sanitaires sont prises dans les 233 centres de compositions pour limiter la propagation du Covid-19.

Avant d’accéder à la salle de composition, le candidat doit utiliser le gel hydro-alcoolique. Il en est de même pour les surveillants, des chefs centres et chefs centres adjoints.

A.A.A

13 juillet 2020 par