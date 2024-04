Les syndicats annoncent une marche contre la cherté de la vie

Les confédérations syndicales ont annoncé ce lundi 15 avril 2024, à travers un communiqué, l’organisation d’une marche pacifique à Cotonou pour protester contre la cherté de la vie.

Des travailleurs comptent descendre dans les rues de Cotonou pour protester contre la cherté de la vie. Selon le communiqué signé des secrétaires généraux de la Csa-Bénin Anselme Amoussou, de la Cgtb Bachabi Moudassirou et de l’Unstb Apollinaire Affewe, les travailleurs sont exacerbés par les difficultés de cherté de la vie qui influent sur la qualité de vie de de leurs familles et de toute la population. Ils dénoncent « la politique destructrice de l’État qui refuse de prendre ses responsabilités pour la hiérarchisation des salaires des travailleurs du secteur privé et parapublic. Le document a aussi précisé l’itinéraire de la marche.

La marche pacifique est prévue pour le samedi 27 avril 2024 à Cotonou. Les travailleurs feront l’itinéraire Bourse du Travail-Grand Carrefour Avenue Steinmetz- Carrefour St Michel-Carrefour Marina-Carrefour Étoile Rouge.

