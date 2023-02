Une maison brûlée à Godomey

Une maison a pris feu dans la nuit du mardi au mercredi 1er février 2023 à Godomey, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi. Des dégâts matériels ont été enregistrés.

Incendie à Godomey dans la nuit du mardi au mercredi 1er février 2023. Une maison située non loin du Parc des Princes a pris feu. Les causes réelles de l’incendie ne sont pas encore connues. On évoque l’hypothèse d’un court-circuit. Les flammes ont causés des dégâts matériels.

Depuis le weekend écoulé, plusieurs accidents de circulation et des cas d’incendie ont été enregistrés dans plusieurs localités du pays.

