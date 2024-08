Une intoxication alimentaire fait 4 morts à Bassila

Quatre (04) personnes d’une même famille sont décédées suite à une intoxication alimentaire. Le drame s’est produit à Bodi, dans la commune de Bassila.

Décès de quatre personnes d’une même famille après avoir consommé un repas. Selon plusieurs sources, il s’agit d’une mère, deux enfants et leur grand-mère. Le repas serait fait à base de la farine de maïs accompagné de sauce. Les deux premiers décès on été enregistrés mercredi 31 juillet. Les 2 autres sont décédés vendredi 2 août 2024. Les éléments de la police républicaine et les autorités sanitaires se sont rendus sur les lieux pour le constat. Aucun test n’a été encore réalisé pour confirmer l’hypothèse d’intoxication alimentaire.

