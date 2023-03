Une formation d’initiation à la cybersécurité au profit des jeunes filles

L’Agence des systèmes d’information et du numérique (ASIN) organise du 27 au 31 mars 2023, une formation d’initiation à la cybersécurité à l’intention des jeunes filles.

Formation d’initiation à la cybersécurité. Elle est organisée par l’ASIN au profit des jeunes filles ayant entre 18 et 25 ans. Les candidates doivent s’inscrire via https://bit.ly/3Z02U9x. Selon le ministère du Numérique et de la Digitalisation, « la formation vise à renforcer les compétences des utilisateurs du cyberespace béninois et participe à l’atteinte des objectifs de la troisième orientation stratégique de la SNSN ‘’Développement des compétences et de la culture de la sécurité numérique’’ ».

Akpédjé Ayosso

