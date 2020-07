Une dizaine de marins pris en otage

Le phénomène de piraterie maritime devient de plus en plus récurrent aux larges des côtes béninoises. Après le Panofi Frontier attaqué le 24 juin dernier et 06 membres de son équipage enlevés, le pétrolier MV Curacao Trader a subi l’attaque des pirates le 17 juillet à 350 km des côtes du Bénin et 13 matelots ont été enlevés. La compagnie propriétaire du bateau, Alison Management Corp annoncé la nouvelle ce lundi.

Selon le propriétaire du MV Curacao Trader, les 13 matelots enlevés sont de nationalités russe et ukrainienne. « Le bateau est actuellement à la dérive avec un nombre limité de membres d’équipage », a alerté la compagnie.

Au regard des attaques perpétrées contre les navires, cette partie du Golfe de Guinée devient la zone la plus dangereuse pour les bateaux. Très souvent les pirates enlèvent les membres d’équipage pour réclamer des rançons contre leur libération.

Outre le Panofi Frontier et le MV Curacao Trader, un tanker battant pavillon grec avait été attaqué à environ 80 km des côtes béninoises en mars 2020.

Afin de remédier au phénomène de piraterie maritime, le gouvernement béninois avait pris un décret le 06 novembre 2019 en Conseil des ministres pour le renforcement de la protection des navires mouillant dans les eaux béninoises. Mais le phénomène perdure.

F. A. A.

21 juillet 2020 par