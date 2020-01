A l’avènement du Président Talon, l’objectif est de faire prendre un nouveau départ à la diplomatie béninoise. Le gouvernement a fait l’option de rompre avec la diplomatie de représentation pour une approche plus offensive axée sur l’économie.

La diplomatie béninoise se doit désormais « d’être un véritable instrument de rayonnement et de mobilisation de ressources au service du développement ». Des réformes et actions mises en œuvre depuis 2016, qui continuent de porter leurs fruits.

Il s’agit de la poursuite de la rationalisation et de la modernisation des représentations diplomatiques. Dans ce cas, il faut signaler le rappel de postes des agents des catégories C et D et des chiffreurs, la fermeture des postes à New Delhi et à Malabo, la transformation de trois ambassades en consulats généraux (Kinshasa, Abidjan et Libreville) puis la conduite d’une étude courant 2019 dans le cadre de la rationalisation des représentations diplomatiques. Il a été question alors du rappel de postes des attachés financiers par la note circulaire en date du 13 juin 2019, en exécution d’une décision du Conseil des Ministres en sa séance du 29 mai 2019 puis la fermeture de 05 postes diplomatiques et consulaires : Consulat Général à New-York, Consulat Général à Kinshasa, Ambassade à Alger, Ambassade à Téhéran, Ambassade à Ottawa.

Le gouvernement a ainsi opté d’une part pour la promotion de la diplomatie économique : des instructions ont été données aux Chefs de missions diplomatiques du Bénin à l’étranger aux fins d’identifier deux à trois investisseurs potentiels en vue d’une diplomatie de développement capable de dénicher des opportunités de marchés, de transfert de connaissances ou de technologies en faveur du Bénin, d’autre part pour la promotion de la culture et du tourisme béninois à l’extérieur : l’acquisition en cours des objets d’art pour servir de vitrine dans les postes diplomatiques et consulaires.

Aussi, a-t-il été procédé à la réorganisation du pèlerinage à la Mecque avec la construction de deux bâtiments à Akpakpa pour abriter les pèlerins suivant l’approche genre. Cette réorganisation a porté sur non seulement la sensibilisation et une meilleure organisation de la vaccination des pèlerins, l’enregistrement automatisé des passeports, les vols charters (transports aériens) sans escale mis aussi l’amélioration des conditions d’hébergement en Arabie Saoudite.

Concernant les réformes relatives à la bio-métrisation des passeports officiels, elles sont toujours en cours avec la délivrance des passeports ordinaires biométriques aux Béninois de l’extérieur par une mission conjointe itinérante (MAEC et MISP).

En matière de mise en œuvre des politiques publiques sectorielles du MAEC, elles sont mises en œuvre à travers quatre programmes budgétaires et quatre projets d’investissements. Il s’agit du Programme Pilotage et Soutien aux Services du MAEC, le Programme Diplomatie et Coopération Internationale, le Programme Béninois de la Diaspora et Affaires Consulaires et le Programme Veille Stratégique et Environnement International.

A noter que depuis 2016, une nouvelle carte a permis de mieux dynamiser la diplomatie et de rationaliser les ressources pour une meilleure gestion performance des cadres.

