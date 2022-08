Une délégation du projet “Bénin Talent Pool Meet up 2022” visite la GDIZ

Le nouveau joyau de Glo-Djigbé ne cesse de susciter l’admiration des uns et des autres à travers le Bénin, et même au-delà de nos frontières. Une délégation du projet “Bénin Talent Pool Meet up 2022” était en visite ce lundi 01 août 2022 à la GDIZ.

Conscient que l’indépendance d’un pays ne peut être consolidé que par des projets à fort impact économique et social, les jeunes du projet “Bénin Talent Pool Meet up 2022” ont décidé de célébrer cette 62e année de l’accession du Bénin à l’indépendance d’une manière totalement différente et originale.

Composés de talents locaux et internationaux, ils ont consacré cette journée du lundi 1er août à la découverte de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé sous tous ses angles. Ils ont été reçus par une jeune équipe dynamique de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN SA).

Au cours de la visite, ce à quoi ressemblera la GDIZ dans les dix prochaines années a été exposé à la délégation à travers la présentation de l’impressionnante maquette de la zone. Pendant plus d’une trentaine de minutes, nos visiteurs ont eu droit à la présentation du projet et à une explication des différents éléments de ladite maquette. Ils ont également eu l’occasion de poser des questions d’éclaircissements relatives à l’alimentation de la zone en énergie électrique. Ça a été pour l’équipe de la SIPI-BENIN SA présente, l’occasion de rassurer non seulement la délégation, mais aussi tous les Béninois sur le fait que toutes les dispositions ont été prises avec le soutien du Gouvernement du Bénin pour faire de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé une zone où l’énergie électrique sera disponible de façon stable, continue et à un prix défiant toute concurrence.

La question relative aux conditions d’installation au sein de la GDIZ a également été au centre des échanges. Une question à laquelle l’équipe de la SIPI-BENIN n’a pas manqué de répondre en insistant sur le fait que la Zone industrielle de Glo-Djigbé est une affaire de tous. Elle est ouverte à tout le monde sans distinction d’âge, de sexe, de nationalité ou de religion. Il suffit d’avoir un projet d’investissement industriel près à la réalisation à soumettre à la SIPI-BENIN pour déclencher le processus d’installation, un élément de réponse qui a balayé des esprits les doutes qu’ils avaient avant leur arrivée. Les questions relatives aux avantages fiscaux, commerciaux, sociaux et douaniers n’ont pas été en reste des échanges.

La délégation a également eu droit à une visite du site où elle a pu admirer les différents travaux de réalisation de la première phase qui s’étend sur 400 hectares et composée notamment des entrepôts, du parc textile, du parc de transformation des noix de cajou, la caserne des pompiers, les routes, le centre de formation aux métiers du textile, du guichet unique, etc. Des sentiments de joie et de fierté pouvaient se lire sur les visages.

Ils n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. « Je suis émerveillée. Je pars d’ici avec une autre vision du pays », a laissé entendre Gloria Laurentia PATENON, un membre de la délégation. Ils en sont repartis satisfait, confiants et pleins d’espoirs pour l’avenir du Bénin, promettant de faire la promotion de la zone industrielle de Glo-Djigbé autour d’eux et d’y revenir, plus en tant que simples visiteurs mais plutôt en tant qu’investisseurs.

De par cette visite, on comprend aisément que la Zone Industrielle de Glo-Djigbé est une affaire de tous. Elle ne pourrait se concrétiser sans l’apport de la jeunesse.

Par ailleurs, “Bénin Talent Pool Meet up 2022” est un projet initié par le ministère de l’Économie et des Finances. Il regroupe des jeunes talents béninois d’ici et d’ailleurs. Lancé le samedi 30 Juillet dernier à Sèmè City par le Président de la République, ce projet vise à faire la promotion de l’excellence et à accompagner les jeunes talents dans leur insertion professionnelle.

