Une délégation du PRD au siège du Cos-Lépi

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) a des craintes par rapport au processus d’actualisation de la Listé électorale permanente informatisée (LEPI) dans le département de l’Ouémé.

Pour s’assurer du bon déroulement des opérations, une délégation conduite par le maire de la commune de Sèmè-Kpodji, Charlemagne Honfo, s’est rendue au siège du Conseil d’orientation et de supervision de la Lépi (Cos-Lépi) ce jeudi 20 février 2020.

Au terme de l’audience avec les membres du Cos-Lépi, le maire de Sèmè-Kpodji, porte-parole de la délégation a souligné que les réponses apportées « sont acceptables pour l’instant ». Il reste aux instances du parti de procéder aux vérifications de tout ce qui leur a été apporté comme réponse, et de revenir, a-t-il confié.

La délégation en quittant le Cos-Lépi a laissé un document (un mémorandum) dans lequel les craintes liées aux processus d’actualisation de la Lépi ont été soulevées, a précisé le maire.

« Nous sommes venus d’abord nous rassurer de la fiabilité de la liste qui va sortir », a-t-il déclaré. Il a indiqué que si on parle de transparence, et d’une bonne organisation, « ça part d’abord de la fiabilité de la liste qui va servir à aller aux élections ». Charlemagne Honfo dit avoir trouvé une équipe conséquente dont la volonté rejoint un peu les préoccupations de la délégation qu’il a conduite.

F. A. A.

21 février 2020 par