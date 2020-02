Une délégation du PRD au domicile du chef de l’Etat

Le président du Parti du Renouveau démocratique (PRD) Me Adrien Houngbédji à la tête d’une délégation composée des membres de la Direction exécutive nationale (DEN) a été reçu au domicile du chef de l’Etat Patrice Talon dans l’après-midi de vendredi 31 janvier 2020.

Après la présentation des vœux de nouvel an au chef de l’État, le président du PRD, et sa délégation ont félicité le président Patrice Talon pour les efforts fournis par son gouvernement dans plusieurs domaines en vue du développement du Bénin.

Les élections communales et municipales de mai prochain n’ont pas été occultées au cours des échanges. A ce sujet, le président Talon a réaffirmé son engagement à garantir des élections libres transparentes, apaisées et inclusives. Il s’est aussi dit satisfait de la franchise de la collaboration du PRD avec son régime.

La rencontre de ce vendredi fait suite à celle tenue il y a environ deux mois avec le président Patrice Talon à son domicile avec une délégation de la DEN/PRD.

Depuis février 2014, le PRD au cours de son conseil national tenu à Ifangni a fait l’option de ne plus faire l’opposition dès 2016. Une décision que la formation politique tient à respecter malgré son absence au gouvernement. Exclu des dernières législatives, le parti des ‘’Tchoco-Tchoco’’ s’active beaucoup pour les communales du 17 mai prochain.

F. A. A.

