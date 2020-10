Une délégation de la BADEA au cabinet de Yayi Ladékan

En mission au Bénin, la délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a été reçue dans la matinée de ce vendredi 30 octobre 2020 au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore YAYI LADEKAN.

Conduite par le chargé de mission du chef de l’Etat, Zul-Kifl Salami, la délégation de la BADEA est allée s’imprégner du niveau d’avancement du projet d’appui à l’UNA et à l’UNSTIM, et celui de la construction et d’équipement de l’ENSET à Lokossa et de l’IMSP Dangbo, phase 2.

Durant les échanges, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a présenté brièvement le niveau d’exécution des travaux sur les 3 sites.

Elle a exprimé sa gratitude aux émissaires de la BADEA pour l’appui important qu’ils apportent au gouvernement du président Patrice TALON dans sa mission de développement du Bénin depuis 2016.

Après les échanges avec la ministre, la délégation va visiter les différents sites pour toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés ces 3 projets importants de l’enseignement supérieur.

F. A. A.

30 octobre 2020 par