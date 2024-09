Une délégation de l’UNAMEL échange avec le Pr Dorothé SOSSA

Une délégation du Bureau Exécutif de l’Union Nationale des Médias en Ligne (UNaMEL-Bénin) avec à sa tête le Président, Barnabas Orou Kouman a échangé, lundi 30 septembre 2024, avec le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Cossi Dorothé SOSSA.

Des membres de l’Union Nationale des Médias en Ligne (UNaMEL-Bénin) ont été reçus en audience par le président de la Cour constitutionnelle, Professeur Cossi Dorothé SOSSA. Les discussions se sont axées sur la formation des professionnels des médias et sur des partenariats à établir avec la Haute juridiction. « Nous sommes venus voir le Président de la Cour constitutionnelle pour lui présenter l’Union Nationale des Médias en ligne, les membres du bureau exécutif, les activités qu’elle compte mener et enfin proposer en tant que partenaire de la Cour constitutionnelle, les actions à mener pour la visibilité des activités de la Haute juridiction », a confié le Président de UNaMEL-Bénin à sa sortie d’audience. Il s’agit également selon Barnabas Orou Kouman de solliciter des appuis à l’endroit des professionnels des médias en ligne en termes de formation. « Comme vous le savez, nous sommes des professionnels des médias et notre profession est régie par un certain nombre de lois. Nous avons l’obligation de respecter ces lois-là (le code numérique, le code d’information) », a-t-il indiqué.

L’Union Nationale des Médias en Ligne souhaite que la Cour constitutionnelle accompagne les professionnels des médias dans la formation sur le code numérique et les aspects du code pénal qui concernent les médias afin de ne pas tomber dans les travers.

A l’issue de la présentation de l’objet de leur visite, le Professeur Cossi Dorothé SOSSA s’est prononcé par rapport à la demande de formation formulée par les professionnels des médias. « Sa position actuelle en tant que Président de la cour constitutionnelle ne lui permet pas de former les professionnels des médias. Il nous a donc recommandés un certain nombre de structures qui œuvrent dans ce secteur et qui pourront nous accompagner dans le cadre de la formation des professionnels des médias », a indiqué Barnabas Orou Kouman. Par rapport aux partenariats, informe-t-il, le Président de la Cour constitutionnelle est disposé à associer les médias en ligne pour la visibilité des activités de la Haute juridiction”.

A.A.A

30 septembre 2024 par ,