Une dame arrêtée pour avoir aspergé d’acide sa voisine

Une dispute entre deux voisines à Tchaada (Porto-Novo) a conduit l’une en prison et l’autre à l’hôpital le mardi 31 mai 2022.

Dame E. Angèle, couturière de profession et âgée de 25 ans a été conduite, mardi 31 mai 2022 aux environs de 19 heures 46 minutes, au commissariat de Tchaada dans la commune de Porto-Novo.

Son interpellation fait suite à une dispute entre elle et dame T. Justine, une couturière.

Dame E. Angèle est placée en garde-à-vue. Elle a, en effet, aspergé d’acide sa voisine couturière.

Dame T. Justine, la victime est, pour l’heure, aux soins au Centre Hospitalier Départemental de Porto-Novo.

1er juin 2022 par ,