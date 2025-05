Une femme enceinte perd sa grossesse et un doigt

Le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son verdict dans une affaire de bagarre opposant trois jeunes femmes ce mercredi 28 mai 2025. La victime aurait perdu sa grossesse et un doigt des suites de la bagarre. La principale accusée a écopé d’une peine de 48 mois de prison dont 24 ferme.

Au cours d’une bagarre entre deux femmes à Abomey-Calavi, une autre femme s’en mêle et perd un doigt, resté introuvable. Le dossier a été examiné devant le tribunal ce mercredi 28 mai 2025.

A la barre, l’accusée n’a pas nié les faits. Elle explique que c’est la victime qui l’a d’abord giflée. Venant sa main venir pour une seconde fois, elle l’a saisie et l’a mordue. La victime à l’en croire, l’aurait également mordue au niveau de la poitrine. A la question du juge de savoir si elle savait que la victime était enceinte, elle répond par la négation.

Au procès ce mercredi, la femme enceinte a évalué ses soins de santé à 58 670 francs CFA. Elle n’a pu évaluer les dommages qui lui ont été causés. Du fait de cette bagarre, elle aurait perdu la grossesse qu’elle portait.

L’accusée, en réparation des dommages lui a remis une somme de 200 000 francs CFA. Ayant reçu les sous, elle a réclamé un complément de 100 000 francs CFA.

Le ministère public requiert contre l’accusée une peine de 24 mois de prison ferme. Le juge, dans son verdit la condamne à 48 mois de prison dont 24 mois ferme, et une amende de 50 000 francs CFA, et ordonne la réparation des dommages causés à la victime.

La victime et la 3e femme impliquée dans la bagarre écopent quant à elles, d’une peine de 24 mois de prison avec sursis.

F. A. A.

29 mai 2025 par ,