Une centrale solaire de 24 mégawatts à Pobè

Mise en œuvre du projet de construction d’une centrale solaire d’envergure au Bénin par le gouvernement. Le site devant abriter la centrale a été remis à l’entreprise Eiffage Energie Services/RMT jeudi 19 novembre à Pobè.

Dénommé DEFISSOL, le projet de construction de la centrale photovoltaïque solaire d’une capacité de 25 mégawatts est cofinancé à hauteur de 32,8 milliards FCFA par l’agence française de développement (AFD) et de 6,6 milliards FCFA par l’Union Européenne (UE). DEFISSOL est l’une des premières de l’Afrique de l’ouest. Elle sera construite sur une superficie de 40 hectares d’un domaine de 96 hectares de la Société béninoise d’énergie électrique.

Le projet prend également en compte, la modernisation du système informatique de la SBEE. Le ministre Dona Jean-Claude Houssou a procédé à la remise du site à l’entreprise Eiffage Energie Services/RMT. La durée contractuelle des travaux est de 15 mois.

La mise en œuvre de ce projet qui s’inscrit dans le PAG va contribuer à renforcer l’autonomie énergétique du Bénin, baisser le coût de l’électricité pour les ménages, réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la pérennité financière de la SBEE.

L’Agence française de développement (AFD) a déjà consacré « près de 115 milliards de FCFA au secteur de l’énergie, à travers quatre projets qui doivent permettre l’accès à l’électricité de plus de 850 000 personnes et une amélioration du service de l’énergie pour des centaines de milliers d’autres ».

A.A.A

21 novembre 2020 par