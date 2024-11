Une cellule terroriste affiliée à "Daech" démantelée

Une cellule terroriste affiliée à "Daech" au Sahel vient d’être démantelée dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes entre le Maroc et l’Espagne. Neuf présumés terroristes ont été interpellés avec des armes et autres matériels.

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) du Maroc et le Commissariat général des renseignements de la Police espagnole ont procédé, vendredi, au démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation "Daech" au Sahel. Il s’agit d’un réseau de 9 membres, dont 3 s’activaient à Tétouan et F’nideq et 6 autres à Madrid, Ibiza et Sebta.

Les perquisitions menées aux domiciles des mis en cause ont permis de saisir des armes blanches et du matériel informatique.

Les enquêtes préliminaires montrent que les personnes appréhendées sont des anciens détenus dans des affaires de terrorisme en Espagne. Ces divorcés sociaux étaient imprégnés de la pensée de "Daech" et tenaient des réunions à Sebta et Tétouan, dans le cadre de la planification et la coordination visant à commettre des actes terroristes au nom de "Daech", avant de rejoindre les rangs de la branche de cette organisation terroriste dans la région subsaharienne du Sahel.

Après leur arrestation, ils ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires de terrorisme et d’extrémisme, en attendant d’approfondir les enquêtes sur leur degré d’implication dans les projets terroristes de cette cellule.

Cette opération sécuritaire conjointe Maroc-Espagne est menée dans le cadre de la coordination sécuritaire continue et distinguée en vue de faire face aux menaces terroristes qui pèsent sur la sécurité des deux pays.

