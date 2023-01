Une cellule de crise installée au Palais des congrès

Le gouvernement a pris des mesures à la suite de l’accident survenu dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè.

Une cellule de crise sera installée ce lundi 30 janvier 2023 pour gérer la situation à la suite de l’accident qui a fait 22 morts calcinés et 15 blessés à Dassa-Zoumè dans la journée du dimanche 29 janvier 2023.

Selon les informations, la Cellule installée au Palais des Congrès se chargera d’informer les parents des victimes au fur et à mesure de tout ce qui est lié au drame.

Quelques heures après l’accident, des véhicules SAMU ont été envoyés sur les lieux pour convoyer les rescapés référés au Centre Hospiotalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

Deux ministres du gouvernement ont été dépêchés également sur les lieux du drame.

Le gouvernement par la voix du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a annoncé la prise en charge des soins des rescapés de l’accident.

Un bus de transport en commun de la société Baobab en partance pour Cotonou et un camion sont entrés en collision à Dassa-Zoumè. Le choc a provoqué un incendie dans lequel sont morts calcinés 22 personnes. 15 rescapés de l’accident ont été transportés aux soins.

Les deux véhicules ont été calcinés.

M. M.

