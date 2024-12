Une célébration marquée par des actions socio communautaires

La ville historique de Ouidah a vibré, le samedi 7 décembre 2024, au rythme de la 129e édition de la fête identitaire ‘’ Gléxwé Xwé’’. La célébration a réuni des filles, fils et sympathisants de Ouidah, des têtes couronnées, députés et autorités à divers niveaux.

La fête identitaire Gléxwé Xwé, édition 2024 a été célébrée dans la sobriété avec des actions concrètes pour le développement socio-économique de la commune. L’événement a été organisé par l’Union Générale pour le Développement de la commune de Ouidah (UGDO). « Ouidah s’ouvre au monde et avec les grands projets qui se déroulent dans notre ville, nous avons l’obligation de suivre la cadence et c’est pour cela que l’édition 2024 de Gléxwé Xwé a voulu être sobre en festivités mais avec un grand impact pour l’amélioration des conditions de vie des communautés à la base », a affirmé Dr Victor Gbedo, Président du Comité d’organisation Gléxwé Xwé.

La 129e édition des retrouvailles des filles et fils de Ouidah (3e édition depuis la refondation de l’UGDO) a permis de mener des activités socio communautaires dans au moins 6 localités. Il s’agit de Adjra Hounvè, Ahozon, de Gakpé, de Savi Ouèssè, Houakpé-Daho et de Kindjito. Plus de 200 tables bancs ont été distribués dans les écoles et collèges de la commune. Des blocs de latrines ont été réalisés au centre de santé de Kindjito et au centre de formation professionnelle de Pahou à Adjra Hounvė. « Des kits solaires pour les ménages démunis et des équipements de transformation pour nos braves femmes productrices de sel et de gari ont été offerts par l’UGDO », informe le Vice-président du Conseil d’administration Servais Adjovi, représentant du Président de l’UGDO.

La fête identitaire a été également l’occasion de procéder à la réhabilitation du Monument de la cité historique et à l’aménagement d’un jardin lumineux a Vassého. Selon le représentant du Président de l’UGDO « ces trois objectifs se retrouvent dans l’architecture organisationnelle de Gléxwé Xwé pour laquelle l’UGDO apporte chaque année des innovations pour les concrétiser ».

Dans son intervention, le maire de Ouidah, Christian Houétchénou, a salué les efforts de l’UGDO et du comité d’organisation. « Aujourd’hui, nous vivons une transformation, une transfiguration profonde et totale de notre cité et même la fête que nous organisons en est un témoignage », a déclaré le maire de la commune de Ouidah, Christian Houétchénou. Il a félicité le bureau du conseil d’administration de l’UGDO qui travaille depuis trois ans inlassablement aux côtés des autorités de la mairie afin de relever les défis qui incombent à Ouidah. « Je reste convaincu que la nouvelle marche que nous avons décidé de faire ensemble dans la solidarité et la fraternité, nous conduira à bon port et permettra de résoudre progressivement mais assurément les problèmes de nos frères et sœurs et de bâtir une cité Ouidah prospère (…) », a ajouté le maire de la commune de Ouidah.

Ouidah, avec son patrimoine riche et varié s’impose de plus en plus comme un pôle touristique majeur grâce aux actions du gouvernement béninois. Le député Maxient Djeigo s’est réjoui de l’implication des autorités politico administratives ainsi que des populations dans le développement de Ouidah. « Depuis que le bureau de l’UGDO a été reconstitué, nous avons une approche inclusive (…). Nous arrivons à mobiliser toutes les forces vives de Ouidah afin que chacun puisse apporter sa contribution au développement de Ouidah », a confié le député.

Pour l’ex-député et directrice de l’Institut Parlementaire du Bénin, Sèdami Medegan Fagla, Gléxwé Xwé reste un moment d’union et de communion pour les filles et fils de Ouidah.

Au-delà des réalisations socio communautaires, la célébration de Gléxwé Xwé a été entre autres marquée par des messes, campagne de salubrité, foire, pique-nique spectacles et animations culturelles, match de football et un concert géant.

L’édition 2024 de Gléxwé Xwé (du 4 au 8 décembre) a démontré que l’union des filles et fils de Ouidah, combinée aux actions structurantes de l’UGDO peut transformer durablement la ville. La synergie entre les autorités locales, les communautés, et les partenaires privés favorise le développement socio-économique de Ouidah.

Akpédjé Ayosso

9 décembre 2024 par ,