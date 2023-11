Une campagne digitale contre les violences faites aux femmes

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Tognifodé a procédé, samedi 25 novembre 2023, à Cotonou, au lancement de la campagne de sensibilisation contre les violences faites aux filles et aux femmes. La séance a réuni Shadya Alimatou Assouman, ministre de l’Industrie et du Commerce, Huguette Bokpè Gnacadja, Présidente de l’Institut National de la Femme, et des membres du Groupe thématique genre et protection sociale.

Une campagne digitale pour sensibiliser contre les violences faites aux filles et aux femmes. Il s’agit d’une campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. La campagne internationale annuelle a débuté le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Pour la réussite de cette campagne, le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a associé des artistes, bloggeurs, journalistes et créateurs de contenu mais aussi des associations et organisations non-gouvernementales œuvrant pour la protection et le respect des droits des filles et des femmes. Leur implication permet de porter plus loin les différents messages plus loin. Lors du lancement de la campagne, la ministre Véronique Tognifodé a rappelé la volonté politique et la détermination du gouvernement pour la cause des filles et des femmes. A en croire la présidente de l’INF, Huguette Bokpè, le Bénin va poursuivre ses actions contre toutes formes de violences faites aux filles et aux femmes. La campagne se déroule sur les différentes plateformes et canaux digitaux jusqu’au 10 décembre 2023.

A.A.A

