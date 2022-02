Une bloggeuse explore les liens entre la cuisine béninoise et américaine

L’Ambassade des Etats-Unis à Cotonou a eu le plaisir d’accueillir la chef et entrepreneure américaine Vallery Lomas du 31 janvier au 4 février 2022. Au cours de sa visite, Mme Lomas a exploré les liens entre les cuisines béninoise et américaine, et notamment les influences africaines sur les plats de la Louisiane, l’État d’origine de Mme Lomas. Elle a également partagé les leçons tirées de son parcours professionnel ainsi que ses connaissances en matière d’entrepreneuriat avec des étudiants béninois en cuisine, des propriétaires de petites entreprises et d’anciens bénéficiaires de programmes d’échanges initiés par le gouvernement des Etats-Unis.

En partenariat avec Oluwafèmi Kochoni (ancien boursier du programme Mandela Washington Fellowship du YALI (Initiative pour les Jeunes Leaders Africains), l’Ambassade des États-Unis a organisé un concours national de cuisine pour les jeunes chefs béninois qui ont eu pour défi de créer des plats évoquant les liens entre les cuisines américaine et béninoise. Mme Lomas a fait office de membre du jury invitée durant cette compétition. Le plat gagnant était composé de brochettes de crêpes et de fruits accompagnées d’un sirop de Bissap parfumé au clou de girofle, préparé par Mme Lynne Yedjenou d’Abomey-Calavi. Mme Lomas s’est également jointe à Valérie Vinakpon, fondatrice et propriétaire du restaurant Saveurs du Bénin, avec qui elle a cuisiné plusieurs plats. Parmi les recettes cuisinées par Mme Lomas pendant son séjour au Bénin, on peut citer le jambalaya parfumé aux feuilles de céleri locales et l’étouffée de crevettes préparée avec des gambas provenant du marché local.

Originaire de Baton Rouge, en Louisiane, Mme Lomas est diplômée en psychologie, en français et en droit de l’Université de Californie du Sud. Cependant, sa véritable passion était la cuisine et pendant ses études de droit, elle a créé un blog de cuisine, dans lequel elle documente ses exploits culinaires, souvent basés sur les recettes de sa mère et de ses grands-mères. Mme Lomas a pratiqué le droit pendant huit ans avant de décider de travailler à plein temps dans l’industrie culinaire. Elle a remporté la saison 3 de la compétition The Great American Baking Show et a écrit son premier livre de recettes Life is What You Bake It en 2021.

Chaque année, l’Ambassade des États-Unis offre des opportunités à des milliers d’étudiants béninois, de jeunes professionnels, de leaders civiques et d’entrepreneurs béninois de rencontrer et d’échanger leurs points de vue avec des Américains, sur la base de valeurs fortement partagées et d’un intérêt commun pour un avenir pacifique et prospère.

12 février 2022 par