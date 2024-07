Une attaque au parc W fait 12 morts

Une attaque de groupes armés a fait 12 morts dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juillet 2024.

05 Rangers de l’organisation African Parks et 07 éléments des Forces de défense et de sécurité (FAB) tués. C’est le bilan d’une attaque de groupes armés dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024.

L’organisation African Parks a confirmé l’information à travers un communiqué ce samedi 27 juillet 202. Selon ce communiqué, l’attaque a eu lieu non loin de la rivière Mékrou au parc national du W.

« African Parks a pris des dispositions pour identifier les corps de son personnel et informer les familles des rangers, auxquelles elle apportera son soutien en cette période tragique. Nous adressons nos condoléances aux familles et au personnel qui ont perdu leurs proches et collègues », a rassuré l’Ong sud-africaine de protection de la nature.

Selon les informations, les terroristes arrivés sur les lieux à moto, ont visé un pylône de communication surveillé par des militaires et Rangers.

Après l’agression, l’Etat-major des forces armées a ordonné une contre-attaque dans la zone du parc.

F. A. A.

