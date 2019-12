Une approche novatrice pour les infrastructures scolaires

En 2020, une usine de fabrication de briques à base de déchets plastiques sera installée au Bénin. Cette démarche du gouvernement béninois s’inscrit dans une approche novatrice qui consiste à utiliser les briques fabriquées avec des déchets plastiques pour la construction d’infrastructures scolaires afin de faire face au déficit de salles de classes observé dans le système éducatif.

Elle permet ainsi de limiter les conséquences des déchets plastiques sur l’environnement et réduire sa prolifération. Aussi, les infrastructures réalisées à base de ces briques sont-elles moins coûteuses, légères, imperméables et résistent aux feux violents. Ce qui permettra de construire un nombre suffisant d’infrastructures scolaires.

Tout en contribuant à l’assainissement de l’environnement, les acteurs de la collecte et de recyclage des déchets plastiques bénéficieront des opportunités économiques. L’approche profite donc écologiquement et économiquement au Bénin.

