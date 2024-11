Une ambulance fait 02 morts à Klouékanmey

L’accident d’une ambulance a fait deux morts ce jeudi 28 novembre 2024 à Klouékanmey, dans le département du Couffo. Le véhicule transportant une mère et son enfant malade.

Accident mortel ce jeudi 28 novembre 2024 à Klouékanmey, dans le département du Couffo. Le bilan selon nos sources, fait deux morts. Il s’agit d’une mère et de son enfant malade. L’ambulance qui les transportait à l’hôpital de Klouékanmey pour des soins, a fait plusieurs tonneaux à la hauteur des villages de Tchikpé et Bossèhoué avant de se retrouver dans le ravin.

Sous le choc, la mère et son enfant malade trépassent. Le conducteur du véhicule est grièvement blessé. Il aurait perdu le contrôle du véhicule.

