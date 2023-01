Une affaire d’argent divise les responsables du MPL

Quelques jours seulement après le scrutin législatif du 08 janvier 2023, et la proclamation des résultats par les institutions en charge de l’organisation de l’élection, l’ambiance au sein du parti Mouvement populaire pour la libération (MPL) semble délétère. Une affaire de sous divise les responsables du parti.

En réponse aux accusations du président Expérience TEBE au sujet des montants remis à certains vice-présidents dans le cadre de la campagne électorale, Angelo HOUNMASSE à travers un message audio, a dénoncé la gestion cavalière de son président. Pour cette campagne, chaque binôme de candidats (titulaire et suppléant) avait reçu une somme de 01 million de francs CFA. Au niveau de la 16e circonscription électorale, il affirme avoir reçu 08 millions de francs CFA qu’il rassure pouvoir justifier avec des preuves. Outre ces 08 millions, le vice-président du MPL reconnaît avoir perçu 03 millions pour les mandataires.

Contrairement à l’information ventilée par le président TEBE, Angelo HOUNMASSE selon ses explications, n’a pas reçu 39 millions de francs CFA. « Qu’il démissionne ! Quel parti politique à la date d’aujourd’hui n’a pas un directoire digne de nom ? », s’est-il interrogé.

Le vice-président à travers le message audio devenu virale sur les réseaux sociaux, informe avoir fait toutes les propositions à son président afin que le parti ait un directoire. Mais ce dernier, déplore Angelo HOUNMASSE, veut résumer cette formation politique de l’opposition, à sa seule personne. « Pour ces législatives, il y a eu 07 partis. Nous sommes le seul à n’avoir pas eu une direction de campagne avec des coordinations au niveau départemental, communal, etc », a-t-il fustigé regrettant la situation dans laquelle se retrouve le parti.

« C’est criminel pour notre parti. On ne peut pas arriver à ce niveau et continuer avec ça. Nous n’avons pas le droit de sacrifier les 31.000 personnes qui ont cru malgré tout en nous, et ont voté le MPL », a laissé entendre Angelo HOUNMASSE.

