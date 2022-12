Une activiste réagit aux propos de Mariame Tighanimine

L’activiste Loubna El Joud a réagi après les propos tenus par Mariame Tighanimine, supposée militante des droits de l’Homme sur l’émission française " C ce soir".

Sur l’émission française ‘’C ce soir’’ diffusé il y a quelques jours, Mariame Tighanimine chercheuse et enseignante d’origine marocaine s’est acharnée contre la politique du Maroc, incluant la monarchie et les hauts responsables sécuritaires. Selon l’activiste Loubna El Joud le curieux parcours de Mariame Tighanimine en dit long.

Elle a retracé un parcours paradoxal de la supposée militante des droits de l’Homme. Née au Maroc, et élevée à Mantes-la-Jolie, Mariame Tighanimine a commencé à porter le voile à l’âge de 11 ans. Elle avait un blog pour les femmes voilées et mettait en valeur les principes des femmes musulmanes à travers une émission. En 2017, Mariame Tighanimine a abandonné le voile et raconte son processus d’émancipation dans un livre. Le délaissement de son système de pensée devenu obsolète, lui permet l’intégration d’un Master plus tard, et une inscription en Doctorat après », informe l’activiste.

« J’ai aussi écrit ce manifeste pour répondre à une urgence. Celle de pouvoir abandonner des croyances et idées qui nous limitent, qui empêchent de faire de nous des humains rationnels, libres et en capacité d’affronter de grands problèmes contemporains. Nous vivons en effet une époque où nous faisons face à des défis environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux de grande ampleur. Ce ne sont ni la magie ni la religion qui les règleront, mais la science, l’éducation et l’action politique », a affirmé Loubna El Joud.

L’activiste n’est pas d’accord sur le fait que l’enseignement supérieur et l’accès au marché de l’emploi, dépend du délaissement du voile. Ce qui est d’autant plus surprenant, poursuit-elle, c’est que cette dernière trouve l’audace nécessaire et suffisante pour taxer le système marocain de dictature, alors qu’elle devrait et à mon sens, être encore plus fière d’être d’origine marocaine que d’être française.

« Aux dernières nouvelles, les études universitaires et le marché de l’emploi marocains ne dressent pas comme critère de l’ascension sociale et de la recherche scientifique, le fait de porter ou non le voile, qui est considéré comme étant une liberté personnelle », a relevé Loubna El Joud. Elle soutient que le Maroc est un pays qui concrétise l’inter culturalité. « Les marocains n’estiment pas être obligés d’abandonner leurs valeurs afin de mieux se faire pénétrer... Contrairement à d’autres », a déclaré l’activiste.

Lors de l’émission Mariame Tighanimine a affirmé « Je me sens encore plus proche des joueurs de l’équipe nationale car ils sont bi-nationaux comme moi ».

Loubna El Joud ne pense pas que ces joueurs marocains, fiers de leur religion retournent à Tighanimine, le même sentiment de rapprochement. « Ils sont patriotes eux, attachés et fiers de leurs origines. Ils ont réussi tout en étant différents. Ils ont amené l’Autre vers eux, et ne se sont aucunement inscrits dans le reniement de leur religion, principes et valeurs », a conclu l’activiste.

22 décembre 2022 par ,