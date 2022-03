Une ONG internationale envoie une déclaration contre la guerre aux 192 pays afin de restaurer la paix en Ukraine

De nombreuses parties de la société internationale réagissent face à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie en dénonçant la décision du président russe, Vladimir Poutine, de l’attaque dévastrice et de l’occupation du territoire ukrainien.

Au cours de sa présidence, Poutine a utilisé les forces militaires pour envahir et contrôler des territoires étrangers tels que l’Ossétie du Sud, la Crimée de l’Ukraine, et maintenant des parties du Nord, de l’Est et du Sud de l’Ukraine, en défiant la sécurité et la stabilité de la communauté internationale.

Le 28 février, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), une ONG basée en Corée du Sud et affiliée à l’ECOSOC de l’ONU et à la ville métropolitaine de Séoul, a fait une déclaration pour appeler à une coopération mondiale pour la paix.

Intitulée « Déclaration de Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) sur la situation entre l’Ukraine et la Russie », elle demande que la Russie retire toutes ses troupes de l’Ukraine, que la communauté internationale protège et accueille des réfugiés, et que les jeunes du monde s’unissent pour un mouvement contre la guerre et pour la paix.

La déclaration annonce : « L’invasion par la force sur le territoire d’un pays souverain ne peut résoudre aucun problème, et au milieu d’une telle guerre et de tels conflits violents les plus grandes victimes sont les civils innocents comme les femmes, les jeunes et les enfants. [...] La Russie doit retirer ses troupes jusqu’à son propre pays [...], et (nous) appelons toutes les nations à démontrer leur amour pour l’humanité en offrant une aide aux réfugiés ».

HWPL a cherché à construire un réseau mondial pour la paix en bâtissant une solidarité parmi les dirigeants et les représentants du domaine de la politique, de la religion, de la jeunesse, des femmes et des médias dans le monde. HWPL a envoyé en 2018 des « lettres de paix » écrites par 580 000 citoyens du monde entier appelant les chefs d’État de 192 pays à participer à la coopération pour la paix.

Le 26 février, la Maison Blanche a annoncé dans un communiqué que la Commission européenne, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada, et les Etats-Unis coopéreront pour exécuter une sanction économique visant à exclure la Russie du système financier international en enlevant certaines banques russes du réseau SWIFT.

Les forces ukrainiennes résistent actuellement contre l’armée russe avec une défense efficace, et les protestations contre la guerre et les voix à l’appui de l’Ukraine par le biais des réseaux sociaux deviennent plus répandues partout dans le monde.

