Une ONG fait des propositions au chef de l’Etat

La lutte contre les attaques terroristes polarise les attentions au Bénin. L’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE, préoccupée par la fréquence des attaques de groupes armés dans le nord du pays, a adressé une correspondance au président de la République, Son Excellence Patrice Talon. A travers la lettre en date de mardi 13 juillet 2022, l’Organisation non gouvernementale a fait 08 propositions au chef de l’Etat. Ces propositions ont trait entre autres, aux infrastructures des commissariats de police, leur autonomisation en eau et énergie électrique, l’installation de systèmes d’alerte ultra-rapides dans toutes les unités policières

ou militaires.

La lettre de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE

À

Son Excellence Monsieur Patrice

TALON, Président de la République du

Bénin

Référence : 173CB/92/BDA/033/SP229/07-2022

Objet : Les propositions de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE

pour lutter efficacement contre le terrorisme au Bénin

Monsieur le Président de la République,

Le bureau de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE vous remercie pour avoir

donné une suite favorable à nos différentes requêtes dans le domaine de la santé où

nous avons fait notre maximum pour accompagner vos efforts et grâce à vous

aujourd’hui, le CNHU est doté d’une IRM, le CHUD Parakou dispose aujourd’hui d’un

scanner et très bientôt, l’hôpital de Porto-Novo et le CNHU recevront aussi chacun un

nouveau scanner.

Monsieur le Président de la République, depuis plusieurs mois, des personnes armées

non identifiées (djihadistes) infiltrent les territoires du Bénin, attaquent les forces de

défense et de sécurité et sèment la terreur au sein de la population de par leurs actes de

violences extrêmes. Ces attaques ciblent notamment les forces de défense et de

sécurité qui, à ce jour, comptent plusieurs morts dans leur rang après chaque attaque.

Les rapports de force sont nettement favorables aux djihadistes, lesquels viennent

monter l’assaut avec des armes lourdes et des équipements de combat de dernière

génération. Les autorités sécuritaires du pays semblent désemparées face à la

multiplication de ces actes terroristes et n’arrivent toujours pas à y trouver solutions.

Suite à tout ceci, le bureau de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE vient par

cette présente vous suggérer quelques approches de solutions, dont la mise en

application contribuerait à coup sûr, à la lutte efficace et efficiente contre ces attaques

perpétrées des djihadistes qui gagnent du terrain de jour en jour. Ces suggestions

concernent plusieurs rubriques détaillées comme suit :

❖ Mise à niveau des infrastructures sécuritaires et la sécurisation des

commissariats

Les besoins urgents pour mettre fin à la vulnérabilité des commissariats et la mise en

danger des forces de sécurité sur le terrain sont :

➢ La construction des bâtiments adéquats propres aux unités de la police

Républicaine avec des clôtures barbelées d’épaisseurs capables d’empêcher les

balles des djihadistes de les traverser et un portail avec un système de fermeture

à double sécurité, car les 90/100 des commissariats des zones à risques ne sont

pas clôturées.

➢ L’autonomisation en eau et en énergie électrique de tous les Commissariats

encore dépourvus de courant électrique dont les agents sont contraints d’aller

vers des sources d’eaux très éloignées de leurs bases.

➢ L’installation des systèmes d’alerte ultra-rapides dans toutes les unités policières

ou militaires

➢ La construction de guérite pour tous les commissariats des zones à risques avec

un dosage de ciment pouvant permettre aux mûrs de résister aux balles

➢ Le choix par le haut commandement d’une alternative de communication et

d’alerte rapide face à l’urgence, en attendant la couverture des réseaux GSM sur

le plan national.

Dans le cadre de la reconstruction rapide des commissariats, nous vous suggérons de

mettre en contribution le génie militaire, les réseaux GSM, les cimenteries etc. Aussi,

peuvent être associés à ces réalisations, certaines autres sociétés d’État.

❖ Mise à disposition des équipements sécuritaires adéquats

En plus des bâtiments non qualifiés, la totalité des commissariats de ces zones

frontalières à risques ne disposent pas de moyens nécessaires et adéquats pour que la

riposte en cas d’attaque puisse être à la hauteur. C’est pourquoi, il devient impérieux de

procéder à :

➢ La dotation de casques, de gilets pare-balles et de jumelles de visée nocturne de

longue portée à chaque agent des commissariats sans distinction de grade

➢ Le renforcement de l’armement déjà en dotation par des armes de dernière

génération (former aussi les personnels à se familiariser avec ces nouvelles

armes)

➢ Le renforcement des moyens roulant aux bases militaires par l’acquisition de

véhicules blindés de reconnaissance et/ou de combat afin de leur permettre un

➢ L’intégration à chaque base militaire de matériels de détection et de destruction

de mines

➢ L’acquisition de drones et d’avions de combats en appui aux agents sur le

terrain

➢ La mise en place rapide d’un brassard ou tout autre symbole de votre choix afin

de pouvoir empêcher l’utilisation frauduleuse des ensembles de tenues

emportées par les terroristes, dans le but de tromper la vigilance des agents de

sécurité, de la population ou de l’administration, et de pouvoir commettre

d’autres attentats à grande échelle ou aux ceintures explosives. (Cette suggestion

vient du fait que les terroristes ont emporté lors des attaques des équipements et

outils des policiers et militaires y compris des tenues).

❖ La motivation du personnel

Elle concerne notamment la rémunération des forces de sécurité. Ainsi donc, il s’agit

de :

➢ La généralisation et de l’harmonisation des primes de mission pour tous les

agents militaires et policiers engagés dans les mêmes lieux de travail

(Contrairement aux fonctionnaires de police Républicaine qui ne perçoivent rien

sur le terrain, les militaires positionnés perçoivent des primes journalières à

raison de 5 000 FCFA pour les hommes de rang, 7 000 FCFA pour les sous-

officiers et 10 000 FCFA pour les officiers. Ceci constitue une autre forme de

démotivation pour laquelle nous vous prions de bien vouloir donner les

recommandations nécessaires pour sa correction.)

➢ Le payement des primes COVID 19 dûs aux fonctionnaires de police

Républicaine

➢ Le payement des rappels de 2015 dûs aux ex policiers demeurés impayés jusqu’à

ce jour

➢ Donner priorité aux agents servant dans les zones à risques dans le pays pour les

décorations à la chancellerie nationale de leur vivant.

➢ Procéder à une augmentation des salaires des forces de sécurité et revoir les

avantages pour chaque poste.

❖ La gestion des cas d’attaque

Pour tous les cas d’attaque, nous suggérons :

➢ La création d’un comité national de gestion des cas d’attaques

djihadistes/terroristes

➢ Le transfert systématique à la prison de Missérété et un suivi de la mise en

isolement de tous les présumés djihadistes/terroristes déjà arrêtés dont la plupart.

