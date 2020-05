Une Miss élue conseillère à Porto-Novo

Troisième titulaire sur la liste UP dans le 2ème arrondissement de Porto-Novo, la candidate Gertrude Nadia Sèna Dossa, Miss Bénin 2013, est élue selon les résultats des communales proclamés par la CENA. Dans un message posté sur sa page facebook, Nadia Gertrude Dossa remercie les militants et sympathisants qui ont porté leur choix sur l’UP.

« Nous avons accompli notre mission, élire la nouvelle équipe dirigeante de notre commune Porto-Novo. Aujourd’hui, l’hôtel de ville est aux couleurs de l’Union Progressiste. Cela a été un travail de jour comme de nuit, sans relâche (...) Mais, je puis aussi dire qu’avec unions de prières et de travail hardi, nous y sommes arrivés », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Nadia Gertrude Dossa remercie toute la population de Porto-Novo pour son choix porté sur l’UP et sa détermination à enraciner la démocratie au Bénin.

Pour elle, « c’est un nouveau départ et Porto-Novo prendra un nouvel envol ».

Communicatrice de profession, Nadia Gertrude Dossa est née le 16 novembre 1990 à Porto-Novo.

A.A.A

23 mai 2020 par