Une 3è vague de taxis-motos passent à l’électrique

La campagne ‘’Zem électrique Zem choco’’ lancée depuis quelques jours par la Société M AUTO continue de susciter l’engouement. Cinquante conducteurs de taxis-motos sont venus échanger gratuitement leurs engins thermiques contre des motos électriques neuves de marque ‘’Commando’’, ce vendredi 17 mars 2023, à l’Agence M AUTO de Vodjè à Cotonou.

A la suite des vagues de 25 et 60, 50 autres conducteurs de taxi-motos communément appelés ‘’Zémidjans’’ ont échangé gratuitement leurs vieilles motos thermiques contre les motos électriques ‘’Commando’’ neuves de la Société M AUTO. C’est dans le cadre de l’offre ‘’Zem électrique Zem choco’’ lancée depuis quelques jours par la Société M AUTO.

Les bénéficiaires paieront un forfait journalier de 3200 FCFA couvrant les frais de maintenance, d’assurance, d’immatriculation, et deux recharges de batteries gratuites par jour.

« Nos motos sont dotées d’un système d’anti vol qui permet de les localiser et les récupérer en cas de vol. En plus de ces avantages, l’offre prend en compte les rechargements de batterie illimités jusqu’au 31 mars », a expliqué aux bénéficiaires Hervé Hountondji, Directeur des ventes de M AUTO.

« Nous nous assurons au départ de pouvoir leur remettre des motos qui fonctionnent bien. Nos motos électriques permettent la protection de la couche d’ozone et la limitation des gaz à effets de serre. Elles répondent aux normes internationales en la matière », a rassuré Franck Adjou-Moumouni, Directeur Marketing de M AUTO.

Pour Pierre Hossou, conducteur de taxi-moto, « fini l’achat d’essence dont les coûts ne cessent de monter en flèche ». « Je pourrai rouler désormais sans crainte. J’invite tous mes collègues Zémidjans à vite passer échanger leurs vieilles motos contre des motos électriques neuves de M AUTO », a exhorté ce bénéficiaire de moto ’’Commando’’.

Apollinaire Voïtan, conducteur de taxi-moto depuis sept ans, estime avoir mis un terme à plusieurs difficultés grâce à l’acquisition de sa moto électrique M AUTO. « C’est une grande joie pour moi aujourd’hui de faire partie des bénéficiaires de l’offre ‘’Zem électrique Zem Choco". Une nouvelle ère s’ouvre pour moi aujourd’hui », se rejouit-t-il.

Tenant compte de l’intérêt des utilisateurs pour les motos électriques, M AUTO, leader en Afrique en matière de mobilité électrique, entend passer à la vitesse supérieure. « Nous sommes très satisfaits de l’engouement qu’il y a sur le marché par rapport à cette offre et nous ambitionnons les jours à venir, d’augmenter le rythme et le nombre de personnes qui vont recevoir la moto puisque tous les jours, nous recevons des personnes qui viennent spontanément déjà nous féliciter pour l’initiative », a indiqué le Directeur Marketing de M AUTO.

Marc MENSAH

17 mars 2023 par